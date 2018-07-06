Минэкономразвития: Россия ввела доппошлины на ряд американских товаров

Россия ввела дополнительные пошлины на ряд американской продукции в размере от 25 до 40 процентов. Речь идёт о тех товарах, аналоги которых производятся в России. Такие меры были предприняты Россией в ответ на введение США торговых пошлин на сталь и алюминий.

Об этом сообщило Министерство экономического развития РФ. Согласно сообщению ведомства, данное постановление уже подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым

«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России», — объявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин . К ним, в частности, относятся некоторые виды дорожно-строительной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно, подчеркнул он.

Пока объём дополнительных пошлин составит 87,6 миллиона рублей в год. Через три года будут введены ещё 450 миллионов. Также это возможно, если соответствующее решение примет ВТО

В пятницу, 6 июля, торговые пошлины в 25 процентов на ряд американских товаров ввёл и Китай . По словам официального представителя МИД КНР Лу Кан, ответные меры на действия США вступили в силу немедленно. Перечень товаров, на которые КНР ввела пошлины, он не уточнил.

При этом известно, что речь идёт о 659 наименованиях, суммой в 50 миллиардов долларов. Пока Китай ввёл доппошлины только в отношении 545 из них.