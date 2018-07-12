Молодые архитекторы представили проекты по развитию центральной части Перми

Перми впервые проходит международный проект «Школа главного архитектора 4.0».

Под руководством ведущих российских и зарубежных экспертов участники школы за 10 дней должны разработать проекты по развитию центральной части Перми. Авторы проведут исследование и анализ развития городских пространств, сформируют концепцию проекта и обсудят её с экспертами и подготовят свои презентации.

12 июля 12 команд представили работы в рамках заданных кейсов — «Реновация территории завода имени Шпагина»; «Все дороги ведут на Каму», «Новые смыслы городской железной дороги», «Центральное место».

«Для городских властей очень важно использовать те изюминки, которые предлагают ребята в развитии общественного пространства. Были интересные проекты, которые касались центра города, посвященные набережной, заводу имени Шпагина. Ряд идей вполне может быть использован в практической деятельности», — отметил Алексей Грибанов.

По словам Михаила Бесфамильного, в Перми идет активная подготовка к 300-летию города и запланированы различного рода преобразования, а такое мероприятие позволяет получить новые идеи. При этом депутат считает, важно соотносить желаемое с реальными финансовыми возможностями.

Руководитель проекта «Школа главного архитектора в Перми» Тимур Абдуллаев сказал, что мероприятие получилось, потому что есть живой интерес: «Нам удалось „сшить“ историю между властями, cтейкхолдерами, экспертами и горожанами. Коммуникативный эффект происходит. Главная цель — выработка общего понимания смыслов городского развития. Мы думаем, что к концу мероприятия широкие круги общественности придут на презентации».

Завершится проект 15 июля, где будут представлены финальные презентации.