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Молодые архитекторы Перми установят на набережной арт-объект из 250 частей
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Молодые архитекторы Перми установят на набережной арт-объект из 250 частей 

АиФ Пермь 8 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Студенты Пермского строительного колледжа готовы презентовать свои проекты на главной набережной Камы.
В течение двух недель ребята трудились в столярных мастерских колледжа. Именно здесь идеи, рожденные на одном из архитектурных воркшопов «Улица Детства», воплотились в жизнь.
В эти выходные посетители набережной увидят арт-павильон «Сказочный лес», созданный по мотивам сказок пермского писателя Льва Кузьмина. Еще одним подарком станет арт-объект «Пермский период». Необычная конструкция состоит из 250 элементов, соединенных в единый павильон по принципу пазла.
«Участие в проекте «Улица Детства» — уникальный опыт для наших студентов, — говорит педагог Пермского строительного колледжа Ирина Петрова. — Молодые архитекторы под руководством опытных наставников — Игоря Заякина и Алексея Злобина создали замечательные работы, достойные внимания пермяков и гостей города».
Проект «Улица Детства» стал победителем XX городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Куратор проекта Валерия Асафова поблагодарила ребят за проявленную инициативу и готовность сделать городскую среду Перми дружелюбной к жителям.
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