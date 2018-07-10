Молодые архитекторы Перми установят на набережной арт-объект из 250 частей

Студенты Пермского строительного колледжа готовы презентовать свои проекты на главной набережной Камы.

В течение двух недель ребята трудились в столярных мастерских колледжа. Именно здесь идеи, рожденные на одном из архитектурных воркшопов «Улица Детства», воплотились в жизнь.

В эти выходные посетители набережной увидят арт-павильон «Сказочный лес», созданный по мотивам сказок пермского писателя Льва Кузьмина . Еще одним подарком станет арт-объект «Пермский период». Необычная конструкция состоит из 250 элементов, соединенных в единый павильон по принципу пазла.

«Участие в проекте «Улица Детства» — уникальный опыт для наших студентов, — говорит педагог Пермского строительного колледжа Ирина Петрова . — Молодые архитекторы под руководством опытных наставников — Игоря Заякина и Алексея Злобина создали замечательные работы, достойные внимания пермяков и гостей города».