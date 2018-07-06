Ещё
Вице-премьер Акимов посоветовал россиянам учиться цифровой гигиене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-премьер Акимов посоветовал россиянам учиться цифровой гигиене 

РИА Новости 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прорыв в сфере кибербезопасности населения России возможен только путем обучения граждан, чтобы они могли соблюдать высокий уровень персональной цифровой гигиены, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве связь и IT-сектор.
"Важно, чтобы уровень персональной цифровой гигиены был очень высоким. Для этого надо людей учить и в диалоге государства, гражданского общества, бизнеса эту грамотность поднимать", — сказал Акимов журналистам в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности.
По его мнению, технологическая гонка между киберпреступниками и защитниками информации будет бесконечной.
"Технологически гонка между киберпреступниками и теми, кто профессионально защищает наши с вами данные, технологически гонка будет вечной. Всегда будут те, кто будет покушаться, всегда будут те, кто будет нас с вами защищать. Там очень много внутри тонкостей, но основной прорыв, который можно совершить, мне кажется, и где можно серьезно подтянуться, это работа с людьми, нашей с вами грамотностью", — отметил он.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
Россию обвинили в попытке развалить НАТО48
На Украину надвигается катастрофа319
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру22
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение