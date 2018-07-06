Вице-премьер Акимов посоветовал россиянам учиться цифровой гигиене

"Важно, чтобы уровень персональной цифровой гигиены был очень высоким. Для этого надо людей учить и в диалоге государства, гражданского общества, бизнеса эту грамотность поднимать", — сказал Акимов журналистам в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности.

По его мнению, технологическая гонка между киберпреступниками и защитниками информации будет бесконечной.

"Технологически гонка между киберпреступниками и теми, кто профессионально защищает наши с вами данные, технологически гонка будет вечной. Всегда будут те, кто будет покушаться, всегда будут те, кто будет нас с вами защищать. Там очень много внутри тонкостей, но основной прорыв, который можно совершить, мне кажется, и где можно серьезно подтянуться, это работа с людьми, нашей с вами грамотностью", — отметил он.