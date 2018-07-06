Вачский завод «Труд» накопил многомиллионные долги за электроэнергию

ПАО «ТНС энерго НН» собирается в судебном порядке ограничить электроснабжение завода «Труд», расположенного в рабочем поселке Вача . Об этом сообщает пресс-служба компании «ТНС энерго НН».

Задолженность завода, который специализируется на производстве изделий из металла, составляет более 11 миллионов рублей.

Поставщик энергоресурса обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности. Поскольку техническая возможность отключения завода «Труд» с питающих центров электросетей отсутствует — в ведении завода находится, в частности, котельная, снабжающая теплом поселок Вача, — должник должен был самостоятельно ограничить энергопотребление. Но до сегодняшнего дня этого не сделал.

Как сообщил начальник Выксунского отделения ПАО «ТНС энерго НН» Владимир Горшков, поставщик энергии рассчитывает на помощь Вачской районной администрации в решении проблемы. В ближайшее время, по инициативе энергетиков, состоится совещание с представителями местной власти, на котором будет решаться вопрос о самоограничении энергоснабжения завода.

Напомним, администрация Советского района задолжала подрядчикам 300 миллиоов рублей.