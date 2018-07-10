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Власти Нижнего Новгорода намерены устранить последствия ливней за два дня
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Власти Нижнего Новгорода намерены устранить последствия ливней за два дня 

ТАСС 6 часов назад
Фото: nn.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Волжская набережная и дороги рядом со стадионом «Нижний Новгород», которые были разрушены из-за обильных осадков 9 июля, будут восстановлены в течение двух дней. Также власти города начали проверку подрядных организаций и проектировщиков, которые участвовали в возведении данных объектов, сказал журналистам во вторник мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
В результате ливней в Нижнем Новгороде подмыло Волжскую набережную: часть грунта обрушилась вместе с брусчаткой и бордюрным камнем, подобные провалы также образовались на дрогах около стадиона.
"Основной причиной разрушений недавно возведенных объектов стало отсутствие ливневой канализации или нарушение в ее работе. Я дал поручение ликвидировать последствия ливней в двухдневный срок, а также организовать масштабную проверку, чтобы найти виновных в данной ситуации. Необходимо выяснить, кто допустил ошибку: проектировщики или подрядные организации", — сказал Панов.
Также мэр отметил, что оба объекта еще находятся на гарантии, и бюджет города не понесет больших потерь. Последствия стихии будут ликвидированы в течение двух дней: дорожное покрытие будет восстановлено, а сотрудники Нижегородского водоканала очистят ливневые стоки там, где это возможно. На поиск виновных в ситуации мэр отводит максимум месяц.
От сильных ливней также образовались провалы в грунте в Александровском саду рядом с Чкаловской лестницей, а также в сквере на улице Звездинка. Данные разрушения мэр также связывает с отсутствием в городе качественной системы ливневой канализации.
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