Великобритания будет сопредседателем группы по реактору в Араке вместо США

ВЕНА, 6 июля. / ТАСС /. Сопредседателем рабочей группы по модернизации реактора в Араке после выхода США из ядерной сделки с Ираном будет Великобритания . Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки.

Как говорится в тексте, участники встречи «приветствовали устойчивый прогресс по модернизации исследовательского реактора в Араке и с удовлетворением приняли к сведению, что к Соединенному Королевству перейдут функции сопредседателя рабочей группы по Араку».