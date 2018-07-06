Великобритания будет сопредседателем группы по реактору в Араке вместо США 

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Сопредседателем рабочей группы по модернизации реактора в Араке после выхода США из ядерной сделки с Ираном будет Великобритания. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки.
Как говорится в тексте, участники встречи «приветствовали устойчивый прогресс по модернизации исследовательского реактора в Араке и с удовлетворением приняли к сведению, что к Соединенному Королевству перейдут функции сопредседателя рабочей группы по Араку».