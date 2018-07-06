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Россия ввела ответные меры на пошлины США
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Россия ввела ответные меры на пошлины США 

Газета.Ru 1 час назад
Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в "Газету.Ru".
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России", — рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.
Уточняется, что под меры подпадают строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, а также инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород.
Орешкин отметил, что пошлины поддержат российские предприятия, которые выпускают аналогичную продукцию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что протекционизм США приведет к глобальным последствиям.
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