Россия ввела ответные меры на пошлины США

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития , поступившем в "Газету.Ru"

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США , аналоги которых производятся в России", — рассказал министр экономического развития Максим Орешкин

Уточняется, что под меры подпадают строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, а также инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород.

Орешкин отметил, что пошлины поддержат российские предприятия, которые выпускают аналогичную продукцию.