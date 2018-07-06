Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам за коррупцию

В пятницу антикоррупционный суд Пакистана приговорил бывшего премьера страны Наваза Шарифа к 10 годам тюремного заключения.

Как сообщает телеканал Geo TV, Шарифу, помимо этого, надлежит выплатить штраф в размере 8 миллионов фунтов стерлингов. Виновным по делу признаны также зять экс-премьера Сафдар, приговоренный к году тюрьмы, и дочь Марьям, на которую наложили штраф в размере двух миллионов фунтов стерлингов.

Наваз Шариф трижды занимал пост премьер-министра Пакистана. В 2017 году он был отстранен из-за подозрений в приобретении дорогостоящей недвижимости в Лондоне через оффшорные счета своих детей.

Сам Шариф заявлял, что судебное преследование в его отношении является политически мотивированным.