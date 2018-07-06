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Более 50 лучших выпускников гражданских вузов отобраны военными комиссариатами ЗВО для прохождения службы в научных ротах
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Более 50 лучших выпускников гражданских вузов отобраны военными комиссариатами ЗВО для прохождения службы в научных ротах 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Сформированные роты являются штатными подразделениями Вооруженных Сил и предназначены для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах различных органов военного управления.
Более 50 лучших выпускников ведущих гражданских вузов отобраны военными комиссариатами Западного военного округа совместно с представителями научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений военного ведомства в ходе весеннего призыва граждан для прохождения службы в 12 научных ротах Вооруженных Сил Российской Федерации и Военном инновационном технополисе «Эра».
Сформированные роты являются штатными подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации и предназначены для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах различных органов военного управления.
В эти сформированные научные подразделения, которые имеют собственную специфику и направленность, направляются ребята не только из крупных городов европейской части страны, но и из удаленных регионов.
Подразделения функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Будённого.
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