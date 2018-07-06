Стало известно, когда ЕК одобрит предварительные меры защиты от роста импорта стали

Новые предварительные меры по защите рынка Евросоюза от роста импорта стальной продукции вступят в силу после их принятия Еврокомиссией в июле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.

"Новые меры вступят в силу после официального одобрения Еврокомиссией в июле", — заявили в ЕК.

Как стало известно, накануне комитет представителей стран ЕС одобрил возможность введения предварительных защитных торговых мер на рынке стали.