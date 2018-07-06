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Стало известно, когда ЕК одобрит предварительные меры защиты от роста импорта стали
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Стало известно, когда ЕК одобрит предварительные меры защиты от роста импорта стали 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Новые предварительные меры по защите рынка Евросоюза от роста импорта стальной продукции вступят в силу после их принятия Еврокомиссией в июле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.
"Новые меры вступят в силу после официального одобрения Еврокомиссией в июле", — заявили в ЕК.
Как стало известно, накануне комитет представителей стран ЕС одобрил возможность введения предварительных защитных торговых мер на рынке стали.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на то, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом поможет улучшить понимание между Евросоюзом и США в сфере торговли.
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