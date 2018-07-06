Операция «Закат»: сможет ли Трамп развалить НАТО

После вступления в должность президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что привычному вектору отношений США с НАТО пришел конец.

После требований президента США Дональда Трампа платить больше и лучше готовиться к войнам будущего, лидеры европейских стран стали задумываться, нужна ли им военная помощь Америки.

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11-12 июля пройдет очередной саммит НАТО. Переговоры союзников и партнеров будут проходить в атмосфере напряженности и нерешенных проблем, связанных с финансированием Альянса европейскими государствами. Уже известно, что в случае отказа от выполнения поставленных Соединенными Штатами условий, из Германии могут быть выведены до 35 тыс. американских военнослужащих. Однако вывод личного состава и техники с территории Германии — не единственное, что может ждать НАТО в ближайшем будущем.

С переходом военных технологий Альянса на американские «рельсы» стало понятно, что большинство оружейных концернов Европы попросту умрут, если вовремя не смогут переориентироваться на другие рынки. Благодарить за это стоит американскую экспансию в регион — и без того небольшой (по меркам американского ВПК) оборонный комплекс Евросоюза за считанные годы потерял значительную долю рынка, на который стремительно «зашли» американские компании.

Бельгии, Если на сравнительно небольших и наименее «денежных» секторах европейского ВПК по-прежнему наблюдается доминирование Франции , Германии и Великобритании с частичным «подтягиванием» к теме национального производства вооружений Нидерландов Дании и других стран, то в «игре по-крупному» европейским производителям вооружений места уже не нашлось.

Сознавая полную зависимость НАТО от США по части авиационной техники, систем ПВО, высокоточных боеприпасов и другого оружия, вступивший в должность президента Дональд Трамп практически сразу принялся указывать членам Альянса на их место и требовать повышения членских взносов. В 2017 году ситуация с «долгами» НАТО в адрес США достигла кульминации — в своем письме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель президент США «выставил счет» Германии за оказанные услуги по безопасности за несколько десятков лет. Всего по подсчетам президента США, Германия задолжала чуть более 375 млрд долларов.

«Предел в отношениях между США и Европой наступит тогда, когда ЕС открыто пойдёт против Вашингтона по всем вопросам. В том числе, если будут отменены все или большая часть санкций против России . В Америке, к примеру, не ожидали, что Брюссель , Париж и даже Лондон не согласятся с позицией Вашингтона по Ирану и СВПД. В итоге все обернулось так, что Европа поддержала Тегеран , заявив, что доверяют инспекторам МАГАТЭ , то есть власти Ирана придерживаются договоренностей, в отличии от США. Это первый звоночек, который должен намекнуть американцам на то, что их внешняя политика проводится неправильно», — отметил в интервью «Звезде» эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН , политолог Фархад Ибрагимов

Табачок врозь

Планировалось, что возвращать деньги, потраченные США на защиту Германии, страна будет через закупки американских вооружений. Однако почти сразу после того, как Германия узнала, что долгов к американским партнерам «набежало» почти на полтриллиона долларов, канцлер ФРГ заговорила о том, что Европейским странам нужно полагаться исключительно на себя и перестать рассчитывать не бескорыстное покровительство американских партнеров.

«Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас. Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее», — заявила Меркель.

Справедливости ради стоит отметить, что президента США нельзя упрекнуть в неправильных действиях. Все-таки Трамп пришел на пост президента прямиком из успешной бизнес-империи, построенной кровью, потом и собственными руками.

Управленцы такого уровня, как он, умеют считать деньги и понимают, что нельзя браться за проекты, которые не приносят денег. Несмотря на то, что заставить Европу покупать американские танки и другую бронетехнику почти невозможно, существует вероятность, что в скором времени перестанут работать и главные рычаги давления США на Североатлантический Альянс.

Одним из самых оперативных инструментов решения проблем с НАТО со стороны США может стать программа по обновлению истребительной авиации, практически целиком и полностью построенная на закупках самолетов американского производства. Однако удар в спину американскому ВПК пришел откуда не ждали. В отличие от Дании, Норвегии Италии , Нидерландов и Великобритании, заказавших F-35 для собственных ВВС, о выходе из программы закупки истребителей внезапно заговорил один из самых платежеспособных и послушных клиентов — Германия.

Немецкие промышленники в один голос стали утверждать, что закупка F-35 в США «поставит крест» на немецкой авиационной промышленности, а уже в конце июня 2018 года издание Task&Purpose подтвердило возможный отказ от американских истребителей.

По данным издания, Германия может полностью отказаться от истребителей американского производства в пользу «отечественных» Eurofighter Typhoon и глубокой модернизации истребителей Tornado.

Немецкие военные отметили, что заявленные характеристики самолета не кажутся им правдоподобными, а для выполнения боевых задач в рамках обеспечения безопасности НАТО подойдут и «старые» машины, которые могут остаться на вооружении на следующие 10-12 лет. Практически сразу к критике этой идеи подключились ученые из Американского Института Предпринимательства, заявившие, что использовать устаревшие истребители для защиты НАТО ни что иное, как «приходить с ножом на перестрелку».

«Если рассматривать политику отдельно, а деньги за контракты вооружений отдельно, то здесь просматриваются огромные риск для США, как одного из крупнейших экспортеров вооружений. Не считая авиационной техники, на которую «подсадили» многих европейских партнеров, речь пойдет о вертолетах, РЛС, системах ПВО и другом вспомогательном оборудовании, которое в данный момент массово закупается в соответствии с единым стандартом НАТО», — отметил в интервью «Звезде» экономист Гунарс Янсонс.

Пикантность ситуации заключается в том, что немецкие истребители могут остаться без тактического ядерного оружия из-за проблем с сертификацией, в то время как закупка истребителей F-35, по мнению представителей Пентагона, полностью исключит появление этой проблемы и даст Германии право в случае необходимости использовать американские тактические ядерные заряды.

Развод и девичья фамилия

С точки зрения финансирования Североатлантический Альянс для США-все равно что бездонная дыра, в которой растворяются сотни миллиардов долларов. Система противоракетной обороны, инфраструктура, Шестой Флот ВМС США в Италии, сотни военных объектов на территории западной и восточной Европы, а также десятки тысяч военнослужащих «влетают» американским налогоплательщикам в копеечку.

Если Дональд Трамп будет действовать с позиции бизнесмена, как действовал до сих пор, то не исключено, что присутствие США в Европе может и не будет ликвидировано полностью, но совершенно точно значительно сократится. По крайней мере, именно об этом говорил Трамп, пребывая в ранге кандидата в президенты США. Критикуя своего оппонента на выборах Теда Круза , Трамп отметил, что содержание НАТО не может оправдать сдерживание России и борьба с терроризмом.

«НАТО создавался для сдерживания СССР, которого больше нет. Ни о каком терроризме речи не было», — отметил Дональд Трамп.

Переговоры об условиях не могут длиться вечно. И в случае, если президент США решится на приостановку финансирования НАТО, Европу ждет настоящий тектонический сдвиг, последствия которого не могут предсказать даже опытные аналитики. С одной стороны США могут существенно сэкономить. Один только вывод американских сухопутных войск с территории Европы значительно снизит бремя финансовой нагрузки на американский бюджет. С другой стороны, знаменитая стратегия boots on the ground, адаптированная под мирное время, перестанет работать, и Европа сможет обрести самостоятельность и автономность по части принятия стратегических решений, чего Соединенные Штаты на протяжении десятилетий пытались не допустить.

С другой стороны, после официального разрыва отношений с США армия Европы может оказаться совершенно неспособна воевать. Большая часть вооружений, включая тактические ядерные заряды для размещения на самолетах, бронетехнику, средства контроля и наблюдения, принадлежит и производится в США. Обеспечить вменяемый уровень боеготовности объединенные силы Европы, разговоры о создании которых ведутся не первый год, просто не могут. Показательной в этом отношении стала ситуация с шестью немецкими дизель-электрическими подводными лодками, в 2017 году практически одновременно вышедшими из строя.

Эксперты отмечают, что в этой связи практически невозможно выполнить составленный с подачи министра обороны США Джеймса Мэттиса план создания оперативного резерва в рамках программы «30-30-30-30». Согласно его задумке, силами НАТО должны быть подготовлены, обучены и вооружены до 30 сухопутных батальонов, сформированы группы из 30 крупных надводных кораблей с ракетным вооружением и 30 авиационных эскадрилий, способных «развернуться» в течение 30 дней после получения приказа.

По плану Пентагона , каждый батальон сил быстрого реагирования должен насчитывать не менее 1000 человек, а участие в подготовительных мероприятиях должны принимать все члены НАТО. Согласно стратегии национальной безопасности США от 2018 года, эти силы должны стать своеобразным «щитом» Европы на случай непредвиденных обстоятельств, однако серьезные разногласия США с ЕС в способах осуществления внешней политики, торговая война, объявленная Трампом в адрес европейских компаний и нежелание США содержать Альянс, как это происходило в течение последних десятилетий, могут «срубить» эту инициативу на корню.

Интересно, что все эти преобразования происходят в период полураспада ЕС как единого политического и экономического объединения. Уже в 2019 году Европейский Союз может окончательно покинуть Великобритания, на Вооруженные силы которой долгие годы возлагалась большая часть обязательств по НАТО. Все обстоятельства в отношениях между США и Европой ведут к тому, что после саммита НАТО 11-12 июля может быть запущен процесс распада Альянса как единого военно-политического блока, отменить которой не смогут на самом высоком уровне.

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