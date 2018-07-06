Китай ввел ответные пошлины на американские товары 

Китай ответил на введение пошлин со стороны США. В Пекине сообщили, что с сегодняшнего дня на импорт американских товаров введены ограничения.
Отметим, что сегодня Соединенные Штаты Америки ввели ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров. Объем составил 34 миллиарда долларов. Китай мгновенно отреагировал введением пошлины на 25% такого же коичества товара из Америки, пишет РИА Новости.
Напомним, что Евросоюз продлил санкции против России на полгода. Ограничения будут действовать до 31 января 2019 года. Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на возможные дальнейшие действия США. По его словам Турция ответит Америке в случае введении санкций за покупку С-400.
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