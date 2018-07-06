Ещё
Китай ввел ответные пошлины на американские товары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай ввел ответные пошлины на американские товары 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Китай ответил на введение пошлин со стороны США. В Пекине сообщили, что с сегодняшнего дня на импорт американских товаров введены ограничения.
Отметим, что сегодня Соединенные Штаты Америки ввели ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров. Объем составил 34 миллиарда долларов. Китай мгновенно отреагировал введением пошлины на 25% такого же коичества товара из Америки, пишет РИА Новости.
Напомним, что Евросоюз продлил санкции против России на полгода. Ограничения будут действовать до 31 января 2019 года. Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на возможные дальнейшие действия США. По его словам Турция ответит Америке в случае введении санкций за покупку С-400.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Купание запрещено: из-за канализационной аварии закрыты пляжи в Геленджике РПЦ: из-за бедности россиян снижаются доходы церкви «Родственникам пишут гадости и угрожают»: продолжение истории с жесткой расправой над школьницей в Губахе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло12
Савченко избили в Киеве27
В московском метро произошло самоубийство91
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
Москва ушла под воду6
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение