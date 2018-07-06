Выпускники военной кафедры МГИМО приняли присягу

Все они прошли специальную подготовку в стенах родного учебного заведения.

«С этого святого момента вы перешли в совсем иное качество. Это большая честь присягнуть Родине и большая ответственность. Вы, может быть, еще до конца не осознали. Я хочу вам пожелать профессионального и карьерного роста, поддерживать себя всегда в высоком тонусе физическом и в военной подготовке. Ну и конечно же, пожелать, чтобы ваши навыки и умения, полученные на кафедре военной подготовки, никогда вам не пригодились», — заявил Фомин.

Заместитель министра обороны напомнил теперь уже молодым лейтенантам и сержантам запаса, что данная ими присяга — это клятва на верность Родине, обещание защищать ее до конца.