Уровень рождаемости в США падает из-за бедности

Нехватка финансовых средств является главной причиной продолжающегося в США снижения уровня рождаемости. Многие молодые супруги не могут позволить себе завести детей или же оказываются вынуждены отказаться от планов создать многодетную семью, потому что не в состоянии материально её содержать.

64% молодых людей в США хотели бы иметь детей или же желали бы иметь их в большем количестве, однако не могут себе этого позволить по материальным причинам. Об этом свидетельствуют данные исследование проведенного компанией Morning Consult по заказу New York Times

49% респондентов заявили, что одной из важнейших причин нежелания заводить детей, является «тревога об экономическом состоянии». В 43% случаев речь шла о желании обретения финансовой стабильности, которое побуждает пары повременить с потомством. 39% опрошенных сослались на отсутствие в США гарантированного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Издание отмечает, что вследствие этих и других причин, в стране второй год подряд регистрируется рекордно низкий уровень рождаемости — 60,2 ребенка на тысячу женщин детородного возраста в минувшем году.