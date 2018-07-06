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В Кремле пообещали следить за делом перепродавшей наркопрепарат матери инвалида
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В Кремле пообещали следить за делом перепродавшей наркопрепарат матери инвалида 

Газета.Ru 6 июля 2018
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле будут наблюдать за ситуацией с возбуждением уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, пытавшейся перепродать купленное для сына за рубежом лекарство. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, это дело требует особого внимания. При этом в нем не должно быть формального подхода.
"Очевидно, что в данном случае речь не идет о доступности лекарств, лекарства были приобретены или лекарства у этой женщины были, она просто решила, видимо, какой-то излишек этих лекарств реализовать, и этим самым она, конечно, формально нарушила положения законодательства…", — пояснил Песков.
Он добавил, что в Кремле обратят внимание на развитие ситуации.
Ранее в российской генпрокуратуре заявили, что изучат материалы по делу матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую задержали по подозрению в онлайн-продаже психотропных средств.
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