В Кремле пообещали следить за делом перепродавшей наркопрепарат матери инвалида

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле будут наблюдать за ситуацией с возбуждением уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, пытавшейся перепродать купленное для сына за рубежом лекарство. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, это дело требует особого внимания. При этом в нем не должно быть формального подхода.

"Очевидно, что в данном случае речь не идет о доступности лекарств, лекарства были приобретены или лекарства у этой женщины были, она просто решила, видимо, какой-то излишек этих лекарств реализовать, и этим самым она, конечно, формально нарушила положения законодательства…", — пояснил Песков.

Он добавил, что в Кремле обратят внимание на развитие ситуации.