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Россия защитит интересы в экономической войне между США и Китаем
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Россия защитит интересы в экономической войне между США и Китаем 

360tv.ru 6 июля 2018
Экономическая война, которую развязали США и Китай, может иметь свои последствия и для остального мира. В этой ситуации Россия будет защищать свои внутренние интересы. Такое заявление сделал пресс‐секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Сейчас все с большим вниманием наблюдают за рядом мер исключительно протекционистского характера, которые принимаются Соединенными Штатами Америки, ответные меры, которые принимаются различными партнерами по торгово-экономической деятельности, в данном случае Китаем. Безусловно, это не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики», — заявил Песков.
Он отметил, что Россия будет отвечать на такое развитие событий мерами, соотносящимися с нормами Всемирной торговой организации.
Повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. Штаты 15 июня анонсировали введение 25% ввозной пошлины на импорт из КНР. В свою очередь Китай объявил об установлении 25% налога на ввоз 659 американских продуктов. В денежном эквиваленте каждая сторона будет терять около 50 миллиардов в год.
Представитель министерства иностранных дел Китая Лю Кан объяснил новый виток торговой войны с США. Он заявил, что действия Вашингтона противоречат нормам ВТО и отрицательно влияют на деловую активность во всем мире. В пятницу, 6 июля, по этому вопросу состоится пресс-конференция с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня.
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