Россия защитит интересы в экономической войне между США и Китаем

Экономическая война, которую развязали США Китай , может иметь свои последствия и для остального мира. В этой ситуации Россия будет защищать свои внутренние интересы. Такое заявление сделал пресс‐секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сейчас все с большим вниманием наблюдают за рядом мер исключительно протекционистского характера, которые принимаются Соединенными Штатами Америки, ответные меры, которые принимаются различными партнерами по торгово-экономической деятельности, в данном случае Китаем. Безусловно, это не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики», — заявил Песков.

Он отметил, что Россия будет отвечать на такое развитие событий мерами, соотносящимися с нормами Всемирной торговой организации

Повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. Штаты 15 июня анонсировали введение 25% ввозной пошлины на импорт из КНР. В свою очередь Китай объявил об установлении 25% налога на ввоз 659 американских продуктов. В денежном эквиваленте каждая сторона будет терять около 50 миллиардов в год.