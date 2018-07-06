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Песков: Россия готова защищать свои интересы на фоне торговых споров США и КНР
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Песков: Россия готова защищать свои интересы на фоне торговых споров США и КНР 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Песков.
Россия принимала и будет принимать меры, необходимые для защиты собственных интересов, тем более что такие меры предусмотрены правилами и нормами ВТО, — сказал он.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что с 6 июля таможенные службы США будут взимать 25% стоимости с продукции из Китая.
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