СФ: Если США снимут санкции с парламентариев РФ, мы отменим ответные меры

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в США обсуждается возможность отмены санкций против российских депутатов и сенаторов для возобновления межпарламентского диалога.

"Российская позиция на этот счет хорошо известна — односторонние санкции противоречат международному праву, а санкции против парламентариев — ещё и основополагающим принципам демократии, — сказал Косачев РИА Новости . — Соответствующие российские решения во всех случаях носят ответный и, как правило, зеркальный характер, и подлежат отмене незамедлительно после отмены санкционных решений, явившихся причиной их принятия нами".

По его словам, позиция России по определению «не является ни предметом переговоров, ни сюжетом каких-то просьб и обращений».

"Если абсурдность, незаконность и бесперспективность санкционной политики наконец-то становится очевидной и для американской стороны, это можно только приветствовать", — отметил Косачев.