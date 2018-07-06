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Reuters: таможня в китайских портах задерживает оформление грузов из США
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Reuters: таможня в китайских портах задерживает оформление грузов из США 

ТАСС 6 июля 2018
ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. В некоторых крупных портах Китая таможня задерживает оформление импорта из США на фоне того, как конфликт между двумя странами перерастает в полномасштабную торговую войну, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке.
Таможня в порту Шанхай приостановила оформление некоторых импортных поставок из США, сообщил Reuters сотрудник таможенного брокера в порту.
Сообщения о задержках в оформлении американских товаров стали поступать после того, как в ночь на пятницу США ввели дополнительные таможенные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $34 млрд Отмечается, что прямых указаний о приостановке таможенного оформления импорта из США не поступало, однако таможни в портах ждут инструкций касательно вступивших в силу новых пошлин.
Возникшая неразбериха с пошлинами также посеяла нервозность среди трейдеров, дестабилизировав торговлю фьючерсами на соевую муку и сою.
В пятницу Китай ввел ответные пошлины на 800 товаров из США на $34 млрд
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