Мэр Лапушкина: серьезных отставаний от графика водители автобусов № 50 не допускают

На маршруте № 50 работают 20 автобусов

Работу автобусного маршрута № 50 удалось нормализовать. Об этом в пятницу, 6 июля, на совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова сообщила глава города Елена Лапушкина

— Наши специалисты ведут ежедневный мониторинг ситуации. Серьёзных отставаний от графика сейчас не фиксируется, — сообщила Елена Лапушкина.

После жалоб жителей Красноглинского района работу автобусного маршрута № 50 несколько раз корректировали. В частности, интервал движения сократили с 20 до 10–15 минут с учетом пиковых нагрузок (утро и вечер). Ездят по этому направлению 20 автобусов.