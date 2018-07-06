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Мэр Лапушкина: серьезных отставаний от графика водители автобусов № 50 не допускают
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Мэр Лапушкина: серьезных отставаний от графика водители автобусов № 50 не допускают 

63.ru 6 июля 2018
Фото: 63.ru
На маршруте № 50 работают 20 автобусов
Работу автобусного маршрута № 50 удалось нормализовать. Об этом в пятницу, 6 июля, на совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова сообщила глава города Елена Лапушкина.
— Наши специалисты ведут ежедневный мониторинг ситуации. Серьёзных отставаний от графика сейчас не фиксируется, — сообщила Елена Лапушкина.
После жалоб жителей Красноглинского района работу автобусного маршрута № 50 несколько раз корректировали. В частности, интервал движения сократили с 20 до 10–15 минут с учетом пиковых нагрузок (утро и вечер). Ездят по этому направлению 20 автобусов.
Проблема работы общественного транспорта в Красноглинском районе обострилась после отмены маршруток № 221. Компенсировать это решили с помощью автобусов № 50. В мэрии Самары обнародовали полное расписание работы общественного транспорта.
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