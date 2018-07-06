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Заводское шоссе капитально отремонтируют от XXII Партсъезда до Земеца после 20 июля
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Заводское шоссе капитально отремонтируют от XXII Партсъезда до Земеца после 20 июля 

63.ru 6 июля 2018
Фото: 63.ru
На ремонт дороги потребуется 770 миллионов рублей
Жалобы жителей Самары и предписания ГИБДД возымели действие. Городские власти решили капитально отремонтировать участок Заводского шоссе между улицами XXII Партсъезда и Земеца.
— Проект разработали еще в 2015 году. Стоимость работ оценили в 770 миллионов рублей. На данный момент удалось достигнуть договоренности с региональным Минтрансом о выделении дополнительных средств. Ведь изначально дорогу хотели отремонтировать картами, — сообщили в администрации Самары.
По словам чиновников, работы будут выполнять в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Приступить к ним планируют после 20 июля.
Заводского шоссе в прошлом году отремонтировали на участке от Авроры до дома № 13 уже завершен. Сейчас его готовят к сдаче в эксплуатацию. В процессе ремонта изменились планы по замене инженерных коммуникаций, дорожного полотна и установке осветительных приборов. Также мэрия решила отказаться от обустройства велодорожки. Это связано с тем, что сначала на шоссе хотели сделать тротуары одной ширины — три метра. А теперь размер будет варьироваться. Впоследствии возникли проблемы с железнодорожными переездами, расположенными в этом районе. Подробнее о ситуации читайте в нашем фоторепортаже.
Чем сейчас живет Заводское шоссе, узнаете посмотрев новую серию нашего проекта «Улица в кадре» — «8 километров „золотых“ ям и пробок Заводского шоссе».
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