Заводское шоссе капитально отремонтируют от XXII Партсъезда до Земеца после 20 июля

На ремонт дороги потребуется 770 миллионов рублей

Жалобы жителей Самары и предписания ГИБДД возымели действие. Городские власти решили капитально отремонтировать участок Заводского шоссе между улицами XXII Партсъезда и Земеца.

— Проект разработали еще в 2015 году. Стоимость работ оценили в 770 миллионов рублей. На данный момент удалось достигнуть договоренности с региональным Минтрансом о выделении дополнительных средств. Ведь изначально дорогу хотели отремонтировать картами, — сообщили в администрации Самары.

По словам чиновников, работы будут выполнять в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Приступить к ним планируют после 20 июля.

Заводского шоссе в прошлом году отремонтировали на участке от Авроры до дома № 13 уже завершен. Сейчас его готовят к сдаче в эксплуатацию. В процессе ремонта изменились планы по замене инженерных коммуникаций, дорожного полотна и установке осветительных приборов. Также мэрия решила отказаться от обустройства велодорожки. Это связано с тем, что сначала на шоссе хотели сделать тротуары одной ширины — три метра. А теперь размер будет варьироваться. Впоследствии возникли проблемы с железнодорожными переездами, расположенными в этом районе. Подробнее о ситуации читайте в нашем фоторепортаже.

Чем сейчас живет Заводское шоссе, узнаете посмотрев новую серию нашего проекта «Улица в кадре» — «8 километров „золотых“ ям и пробок Заводского шоссе».