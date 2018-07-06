Песков рассказал о мировых последствиях от протекционизма США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протекционизм США приведет к глобальным последствиям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что мир наблюдает за внешней торговой политикой США, которые ввели новые пошлины, направленные на импорт товаров из ряда стран.

"Безусловно, это не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики. Этим продиктован наш интерес к этому. Естественно, Россия делала и будет делать, предпринимать меры, необходимые для защиты собственных интересов", — сказал Песков.

Ранее в министерстве коммерции КНР сообщили, что США развязали крупнейшую в истории торговую войну, введя пошлину в 25% на товары из Китая.

Как стало известно, США с 6 июля ввели пошлину в 25% на импорт некоторых китайских товаров.