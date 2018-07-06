Арбитражный суд Москвы признал законными результаты публичных слушаний по строительству храма

4 июля 2018 года в Арбитражном суде г. Москвы состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось исковое заявление о признании незаконными результатов публичных слушаний по храмовому комплексу Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках

Иск был подан Зайцевой Т. Ю. к префектуре ЮЗАО. В качестве одного из юристов на стороне истца выступила депутат Совета депутатов муниципального округа Академический, председатель депутатской Комиссии по развитию предпринимательства, Вассандани Т. М.

Согласно исковому заявлению было заявлено, что в результате состоявшихся в феврале 2017 года публичных слушаний ИП Зайцевой Т. Ю. нанесен ущерб. Суд попытался выяснить, какой именно ущерб нанесен ИП Зайцевой Т. Ю. в результате успешно состоявшихся публичных слушаний. Представителями истца в качестве ущерба было заявлено два положения.

1. В результате прирезки земли к территории храмового комплекса будет закрыт проход в кафе, принадлежащей ИП Зайцевой Т. Ю., т.к. храм обязательно поставит забор по границе участков, соприкасающихся по цоколю здания кафе.

2. Строительство спортивно-медицинского центра, предполагаемого рассмотренным на публичных слушаниях проектом планировки территории, в непосредственной близости от кафе приведет к потери кафе лицензии на продажу алкоголя.

Судьей Лапшиновой В. В. представителям истца был задан вопрос: «Действительно ли они считают, что если кафе торгует алкоголем, то в радиусе 100 метров от них запрещается строительство детских и медицинско-оздоровительных сооружений? Какой нормой закона подтверждена такая позиция?». Вразумительного ответа суд не услышал.

В результате судебного заседания, продолжавшегося более полутора часов, суд вынес решение: отказать истцу в полном объеме.

Подводя итоги состоявшегося судебного заседания, приход храма выражает свое сожаление по поводу позиции депутата Вассандани Т. М., препятствующей строительству каменного храма, детского духовно-просветительского центра и медицинско-оздоровительного центра, и активно защищающей продажу алкогольной продукции отдельным частным предпринимателем.

Приход храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских обратился с просьбой к депутатскому корпусу уважительно отнестись к итогам состоявшихся публичных слушаний (проект одобрили 97,85% присутствовавших на слушаниях), обращениям жителей близлежащих к храму территорий (собрано около 5000 подписей за прирезку дополнительной территории в целях строительства каменного храма и духовно-просветительского центра, против строительства — 150 подписей), обращениям целого ряда детских и общественных организаций Академического района в Совет депутатов с просьбой о поддержке проекта строительства; и не доводить дело до рассмотрения в Страсбургском суде.

«Твоя газета»

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