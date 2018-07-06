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Российские компании начали работу по ТЭС в Сирии
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Российские компании начали работу по ТЭС в Сирии 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Российские компании начали геологоразведочные работы, а также работу по тепловым электростанциям (ТЭС) в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"К работе на сирийском направлении проявляют интерес ведущие российские компании: «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «ВО „Технопромэкспорт“ и другие», — заявили в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что в нефтегазовой отрасли совместно с сирийскими партнерами Россия изучает возможности восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов, элементов инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что МЭР призвал банки налаживать сотрудничество с Сирией.
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