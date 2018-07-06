В Гагаринском районе полным ходом идут работа по комплексному благоустройству

Исходи из данных управления ЖКХ и благоустройства префектуры, лучше всех работу выполняют в районах Черемушки , Коньково, Ясенево, Обручевский и Гагаринский.

Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях были выданы сотрудниками жилищной инспекции по Юго-западному административному округу на 862 жилых дома. Одни из самых Больших количеств таких строений в Северном Бутове, Конькове и Зюзине. Инспекторы дали положительную оценку качеству ремонта и отделки 1070 подъездов. Активно ведутся работы по комплексному благоустройству 109 дворов и 49 территорий учреждений образования. 15 из них были приняты специалистами ОАТИ по ЮЗАО. Во дворах, в частности, было отремонтировано более 80 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия.