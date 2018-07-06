ПФР напоминает: форму СЗВ-М надо сдать до 16 июля

Московское отделение ПФР напомнило, что отчетность за июнь по форме СЗВ-М должна быть подана в Фонд до 16 июля. Дополняющую форму нужно сдать в эту же отчетную кампанию, а если в форме найдены ошибки, то на их исправление работодателю отводится пять рабочих дней.

Реестр работников, за которых перечислены допвзносы, а страховые взносы выплачены по форме ДСВ-3, страхователь должен подать в ПФР не позже чем через 20 дней после окончания квартала. За опоздание компании грозит штраф и административная ответственность.

Фонд также напомнил, что отчетность можно подать и в электронном виде. Как правильно заполнить форму, читайте в нашем материале.