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ПФР напоминает: форму СЗВ-М надо сдать до 16 июля
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ПФР напоминает: форму СЗВ-М надо сдать до 16 июля 

Время бухгалтера 6 июля 2018
Фото: Южные горизонты
Московское отделение ПФР напомнило, что отчетность за июнь по форме СЗВ-М должна быть подана в Фонд до 16 июля. Дополняющую форму нужно сдать в эту же отчетную кампанию, а если в форме найдены ошибки, то на их исправление работодателю отводится пять рабочих дней.
Реестр работников, за которых перечислены допвзносы, а страховые взносы выплачены по форме ДСВ-3, страхователь должен подать в ПФР не позже чем через 20 дней после окончания квартала. За опоздание компании грозит штраф и административная ответственность.
Фонд также напомнил, что отчетность можно подать и в электронном виде. Как правильно заполнить форму, читайте в нашем материале.
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