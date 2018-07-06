На территории Самарской городской больницы № 10 откроется диализный центр

Проект по созданию диализного центра на территории ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10» осуществлен в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, заключенным между правительством Самарской области и ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг».

Соглашением предусмотрено создание компанией за счет собственных средств диализного центра, оснащение необходимыми современными диализными аппаратами и проведение процедур диализа пациентам с острой и хронической почечной недостаточностью.

Объем инвестиций по проекту составил порядка 350 млн руб. Мощность отделения гемодиализа — 40 аппаратов «Искусственной почки», количество процедур гемодиализа в год — до 34 320. Расчетное количество пациентов составит до 220 пациентов, или 33% от общего количества пациентов, получающих лечение методом программного гемодиализа. Реализация проекта позволит создать 51 рабочее место.