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Турция подготовилась к санкциям США за С-400
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Турция подготовилась к санкциям США за С-400 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Турция ответит США в случае введения санкций за покупку российских комплексов ПВО С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с редакторами агентства Anadolu, видео публикует Beyazgazete.
«Они говорят: «Купите С-400, мы введем санкции». Если введете, мы тоже ответим. Хотите таких отношений — ваше право», — сказал глава турецкого МИД. По его словам, США не должны требовать от других стран присоединиться к введенным им санкциям. «Мы понимаем, что у США и России есть проблемы, и США ввели санкции за вмешательство в выборы. Но если у меня с кем-то плохие отношения, я разве звоню всем подряд и говорю: „Не дружите с ним!“? Это вообще нормально? Мы такого подхода не приемлем. Мы покупаем С-400 — и вы вводите санкции? Отношения с таким подходом не выстроить. Будут санкции — будет и ответ», — подытожил Чавушоглу.
26 июня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что в случае приобретения Анкарой комплексов С-400 отношения между двумя странами будет трудно восстановить.
4 апреля сообщалось, что начало поставок С-400 «Триумф» в Турцию ускорится, сроки перенесли на июль 2019 года.
В марте Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. Он также сообщал, что ЗРК нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.
В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.
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