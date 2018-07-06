«Юггипротранс» спроектирует дорогу от Западного объезда Сергиева Посада до мкр-на Конкурсный

«Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» подписало контракт с ООО «Юггипротранс» на разработку проектной документации по строительству автомобильной дороги от Автомобильной дороги «Западный объезд Сергиева Посада» до микрорайона Конкурсный. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость контракта составляет 6,3 млн руб. Источник финансирования — дорожный фонд Московской области», — говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, строительство автодороги необходимо для обеспечения транспортной доступности микрорайона Конкурсный в Сергиев Посад. «Автодорога пройдет от построенного Западного объезда. В 2017 г. открыто движение по второму этапу Западного объезда Сергиева Посада от проектируемой улицы №14 до кольцевого пересечения с ул. Загорская. В рамках данного этапа на 67 км перегона „Москва-Ярославль“ возведен путепровод тоннельного типа. Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный позволит использовать для проезда данный тоннель вместо существующего железнодорожного переезда в створе ул. Клементьевская. Таким образом, будет обеспечен беспрепятственный подъезд к микрорайону, где проживает более тысячи жителей», — отметил И. Тресков.

Так, в ходе разработки проектной документации будет уточнена длина и число полос движения. В настоящий момент предусмотрено строительство автомобильной дороги с двумя полосами движения и протяженностью свыше километра. Завершить работы по проектированию планируется в IV квартале 2018 г., получить заключение госэкспертизы — в I квартале 2019 г. После получения положительного заключения будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительно-монтажные работы.