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«Юггипротранс» спроектирует дорогу от Западного объезда Сергиева Посада до мкр-на Конкурсный
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«Юггипротранс» спроектирует дорогу от Западного объезда Сергиева Посада до мкр-на Конкурсный 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: ДорИнфо
В Подмосковье с ООО «Юггипротранс» заключен контракт на проектирование автодороги от Западного объезда Сергиева Посада до микрорайона Конкурсный, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» подписало контракт с ООО «Юггипротранс» на разработку проектной документации по строительству автомобильной дороги от Автомобильной дороги «Западный объезд Сергиева Посада» до микрорайона Конкурсный. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость контракта составляет 6,3 млн руб. Источник финансирования — дорожный фонд Московской области», — говорится в сообщении.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, строительство автодороги необходимо для обеспечения транспортной доступности микрорайона Конкурсный в Сергиев Посад. «Автодорога пройдет от построенного Западного объезда. В 2017 г. открыто движение по второму этапу Западного объезда Сергиева Посада от проектируемой улицы №14 до кольцевого пересечения с ул. Загорская. В рамках данного этапа на 67 км перегона „Москва-Ярославль“ возведен путепровод тоннельного типа. Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный позволит использовать для проезда данный тоннель вместо существующего железнодорожного переезда в створе ул. Клементьевская. Таким образом, будет обеспечен беспрепятственный подъезд к микрорайону, где проживает более тысячи жителей», — отметил И. Тресков.
Так, в ходе разработки проектной документации будет уточнена длина и число полос движения. В настоящий момент предусмотрено строительство автомобильной дороги с двумя полосами движения и протяженностью свыше километра. Завершить работы по проектированию планируется в IV квартале 2018 г., получить заключение госэкспертизы — в I квартале 2019 г. После получения положительного заключения будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительно-монтажные работы.
Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный входит в комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности Сергиева Посада. Реализация первого (2016 г.) и второго (2017 г.) этапов строительства Западного объезда Сергиева Посада обеспечили дополнительный въезд в западную часть города через ул. Хотьковская и связали Московское шоссе с юго-западной частью. В настоящее время продолжается выполнение работ на третьем этапе, что позволит связать южную и северную части Сергиева Посада, а также обеспечит выход в направлении Москвы без проезда через центральную часть города. Строительство данного этапа завершится в 2019 г.
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