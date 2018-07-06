На юго-востоке Турции нейтрализовали восемь членов РПК

"В ходе воздушной операции в провинции Ширнак 6 июля нейтрализованы восемь членов сепаратистской террористической организации (РПК)", — говорится в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.