Ещё
На юго-востоке Турции нейтрализовали восемь членов РПК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

На юго-востоке Турции нейтрализовали восемь членов РПК 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. ВВС Турции нейтрализовали восемь членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушной операции в юго-восточной провинции Ширнак, сообщил в пятницу генштаб турецких ВС.
"В ходе воздушной операции в провинции Ширнак 6 июля нейтрализованы восемь членов сепаратистской террористической организации (РПК)", — говорится в сообщении.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло12
Савченко избили в Киеве27
В московском метро произошло самоубийство91
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
Москва ушла под воду6
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение