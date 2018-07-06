В ЮЗАО к зиме подготовлено около тысячи жилых домов 

Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях выданы специалистами жилищной инспекции по ЮЗАО на 862 жилых дома. Больше всего таких строений в Северном Бутове, Конькове и Зюзине. Удовлетворены инспекторы и качеством ремонта 1070 подъездов.
Полным ходом идут и работы по комплексному благоустройству 109 дворов и 49 территорий учреждений образования. 15 из них уже приняты специалистами ОАТИ по ЮЗАО. По данным управления ЖКХи благоустройства префектуры, лучше других обстоят дела в Черемушках, Конькове, Ясеневе, а также в Обручевском и Гагаринском районах. Во дворах, в частности, отремонтировано более 80 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия.