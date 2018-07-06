Саратовских аграриев хотят исключить из списка получателей субсидий на железнодорожные перевозки зерна 

Минсельхоз России выдвинул инициативу о сокращении регионов, которым выделялись бюджетные средства на экспорт зерновых по железной дороге. Если раньше в перечень входили 30 регионов, включая Саратовскую область, то по планам субсидии закрепят лишь за пяти областями и краями. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Руководители предприятий агропромышленного комплекса опасаются, что бюджетный голод сократит их прибыль и даже приведет к разорению. Местные аграрии планируют обратиться за помощью к губернатору Валерию Радаеву или к правительству страны.
По мнению экспертов, в Российской Федерации крайне непрозрачный и неполноценный уровень поддержки сельского хозяйства. Европейские фермеры, включая малых и средних, имеют в прибыли до 60% господдержки своих правительств. В Российской Федерации уровень налоговой нагрузки, кредитных процентов, тарифов несоизмеримо выше, чем у конкурентов на Западе или в Китае. Как итог — Российская Федерация неконкурентоспособна на мировых рынках.