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Саратовских аграриев хотят исключить из списка получателей субсидий на железнодорожные перевозки зерна
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Саратовских аграриев хотят исключить из списка получателей субсидий на железнодорожные перевозки зерна 

САРАТОВ24 6 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Минсельхоз России выдвинул инициативу о сокращении регионов, которым выделялись бюджетные средства на экспорт зерновых по железной дороге. Если раньше в перечень входили 30 регионов, включая Саратовскую область, то по планам субсидии закрепят лишь за пяти областями и краями. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Руководители предприятий агропромышленного комплекса опасаются, что бюджетный голод сократит их прибыль и даже приведет к разорению. Местные аграрии планируют обратиться за помощью к губернатору Валерию Радаеву или к правительству страны.
По мнению экспертов, в Российской Федерации крайне непрозрачный и неполноценный уровень поддержки сельского хозяйства. Европейские фермеры, включая малых и средних, имеют в прибыли до 60% господдержки своих правительств. В Российской Федерации уровень налоговой нагрузки, кредитных процентов, тарифов несоизмеримо выше, чем у конкурентов на Западе или в Китае. Как итог — Российская Федерация неконкурентоспособна на мировых рынках.
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