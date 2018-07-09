В Челябинске предложили расформировать ГИБДД за дорожные знаки

С такой идеей выступил лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. По его мнению, меры, предпринимаемые сотрудниками ГИБДД малоэффективны, и не приводят к реальному снижению количества аварий.

В частности, урбанисты считают, что информационные щиты, которые по указанию ГИБДД устанавливают вдоль дорог, абсолютно бесполезны и, кроме того, негативно сказываются на внешнем виде города.

«Такие щиты уродуют город и только ухудшают безопасность на дорогах, отвлекая водителя. Мы заметили, что цифры о количестве случившихся на том или ином участке дороги ДТП никогда не меняются. На наш запрос в Администрации города ответили, что дополнительных писем от автоинспекции в их адрес не поступало», — сообщил Владов.

В связи с этим урбанисты считают, что такие таблички на «кислотном» фоне необходимо демонтировать, а правительству России расформировать ГИБДД. При этом функции дорожно-постовой службы передать обычным полицейским, а вопросы дорожной безопасности передать транспортным специалистам.

Пока же урбанисты предлагают сотрудникам ГИБДД сокращать число аварий успокоением автомобильного трафика. Для этого использовать «лежачих полицейских», искусственные сужения дороги перед пешеходными переходами и другие меры.

Ранее под прицел критики участников сообщества попало тотальное «озаборивание» Челябинска, которое считается одним из способов снижения ДТП, а также строительство подземных переходов, которое, по мнению урбанистов, является выбрасыванием на ветер почти одного миллиарда бюджетных рублей.