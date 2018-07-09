Ещё
В Челябинске предложили расформировать ГИБДД за дорожные знаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Крымом нависла угроза
Над Крымом нависла угроза

В Челябинске предложили расформировать ГИБДД за дорожные знаки 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
В Челябинске предложили расформировать Государственную инспекцию дорожного движения.
С такой идеей выступил лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. По его мнению, меры, предпринимаемые сотрудниками ГИБДД малоэффективны, и не приводят к реальному снижению количества аварий.
В частности, урбанисты считают, что информационные щиты, которые по указанию ГИБДД устанавливают вдоль дорог, абсолютно бесполезны и, кроме того, негативно сказываются на внешнем виде города.
«Такие щиты уродуют город и только ухудшают безопасность на дорогах, отвлекая водителя. Мы заметили, что цифры о количестве случившихся на том или ином участке дороги ДТП никогда не меняются. На наш запрос в Администрации города ответили, что дополнительных писем от автоинспекции в их адрес не поступало», — сообщил Владов.
В связи с этим урбанисты считают, что такие таблички на «кислотном» фоне необходимо демонтировать, а правительству России расформировать ГИБДД. При этом функции дорожно-постовой службы передать обычным полицейским, а вопросы дорожной безопасности передать транспортным специалистам.
Пока же урбанисты предлагают сотрудникам ГИБДД сокращать число аварий успокоением автомобильного трафика. Для этого использовать «лежачих полицейских», искусственные сужения дороги перед пешеходными переходами и другие меры.
Ранее под прицел критики участников сообщества попало тотальное «озаборивание» Челябинска, которое считается одним из способов снижения ДТП, а также строительство подземных переходов, которое, по мнению урбанистов, является выбрасыванием на ветер почти одного миллиарда бюджетных рублей.
АиФ: последние новости
Чешские инвесторы готовы построить в Магнитогорске огнеупорный завод В Магнитогорске отказались от туалетов «Курганские пальмы» удивили жителей города
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку178
Над Крымом нависла угроза62
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев232
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей123
В украинском лесу нашли миллионы гривен27
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:05
Смертельная драка в Москве попала на видео
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение