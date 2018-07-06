Медведев подписал документ об ответных пошлинах на товары из США

Дополнительные пошлины в 25-40 процентов от стоимости товара вводятся на импортируемые из США нефтегазовое оборудование, строительно-дорожную технику, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, оптоволокно.

Повышенными пошлинами будут облагаться те товары из США, аналоги которых производятся в России . Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Россия тем самым отвечает на введение США в марте этого года протекционистских пошлин на сталь в 25 процентов и на алюминий — в 10 процентов.

"По своим параметрам и сути введенные Американской Стороной ограничения рассматриваются в качестве специальных защитных мер (СЗМ). Согласно правилам Всемирной торговой организации, пострадавший от действия СЗМ член организации имеет право на введение компенсирующих мер при соблюдении предусмотренных нормативной базой ВТО требований", — говорится в сообщении Кабмина.

Ущерб от американских ограничений для российских экспортеров в Минэкономразвития оценили в 537,6 миллиона долларов. Произошедшее повышение пошлин Россией позволит компенсировать только часть ущерба — 87,6 миллиона долларов. Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести после трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США, в марте 2021 года, либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.

Китай, Индия, Канада, Мексика, Аргентины, Бразилии и Иск в ВТО в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий Россия подала в конце июня. Ранее подобные иски к США в ВТО также подали Европейский союз Норвегия . Протекционистские пошлины на импорт стали в США не действуют только для Австралии Южной Кореи , а пошлины на импорт алюминия для Австралии и Аргентины.