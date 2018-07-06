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Медведев подписал документ об ответных пошлинах на товары из США
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Медведев подписал документ об ответных пошлинах на товары из США 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Российская Газета
Дополнительные пошлины в 25-40 процентов от стоимости товара вводятся на импортируемые из США нефтегазовое оборудование, строительно-дорожную технику, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, оптоволокно.
Повышенными пошлинами будут облагаться те товары из США, аналоги которых производятся в России. Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Россия тем самым отвечает на введение США в марте этого года протекционистских пошлин на сталь в 25 процентов и на алюминий — в 10 процентов.
"По своим параметрам и сути введенные Американской Стороной ограничения рассматриваются в качестве специальных защитных мер (СЗМ). Согласно правилам Всемирной торговой организации, пострадавший от действия СЗМ член организации имеет право на введение компенсирующих мер при соблюдении предусмотренных нормативной базой ВТО требований", — говорится в сообщении Кабмина.
Ущерб от американских ограничений для российских экспортеров в Минэкономразвития оценили в 537,6 миллиона долларов. Произошедшее повышение пошлин Россией позволит компенсировать только часть ущерба — 87,6 миллиона долларов. Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести после трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США, в марте 2021 года, либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.
Иск в ВТО в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий Россия подала в конце июня. Ранее подобные иски к США в ВТО также подали Европейский союз, Китай, Индия, Канада, Мексика, Норвегия. Протекционистские пошлины на импорт стали в США не действуют только для Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи, а пошлины на импорт алюминия для Австралии и Аргентины.
"Россия должна была ответить на повышение пошлин США, это вопрос имиджа государства. За несколько лет политики импортозамещения, мы нарастили производство по этим видам оборудования. Есть производство нефтяных платформ, строительно-дорожная техника выпускается на крупном предприятии в Челябинской области и других регионах. Также развито оптоволоконное направление", — говорит профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Орлов. Данное оборудование долгосрочного использования. После повышения пошлин промышленность не должна ощутить повышения цен, добавляет эксперт.
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