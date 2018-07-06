«Торговым издевательством» назвал Пекин пошлины США на китайские товары

Введенные США ввозные пошлины в 25% на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд в Пекине расценили как торговое издевательство. «Соединенные Штаты нарушили правила Всемирной торговой организации и разожгли крупнейшую торговую войну в экономической истории», — цитирует Bloomberg заявление Министерства торговли Китая. «Такие тарифы являются типичным торговым издевательством, эти действия угрожают глобальным цепочкам поставок и созданию добавленной стоимости, тормозят восстановление мировой экономики, вызывают глобальные потрясения на рынке и вредят многонациональным компаниям, предприятиям и потребителям», — отмечается в заявлении.

Информации об ответных действиях Китая в сообщении не приводится. Ранее Китай заявлял о намерении немедленно ответить тарифами на ту же сумму.