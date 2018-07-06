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«Торговым издевательством» назвал Пекин пошлины США на китайские товары
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«Торговым издевательством» назвал Пекин пошлины США на китайские товары 

Ведомости 6 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Введенные США ввозные пошлины в 25% на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд в Пекине расценили как торговое издевательство. «Соединенные Штаты нарушили правила Всемирной торговой организации и разожгли крупнейшую торговую войну в экономической истории», — цитирует Bloomberg заявление Министерства торговли Китая. «Такие тарифы являются типичным торговым издевательством, эти действия угрожают глобальным цепочкам поставок и созданию добавленной стоимости, тормозят восстановление мировой экономики, вызывают глобальные потрясения на рынке и вредят многонациональным компаниям, предприятиям и потребителям», — отмечается в заявлении.
Информации об ответных действиях Китая в сообщении не приводится. Ранее Китай заявлял о намерении немедленно ответить тарифами на ту же сумму.
Введение пошлин подтвердил президент США Дональд Трамп. Через две недели к этим пошлинам добавятся новые — на $16 млрд, пообещал он, напомнив, что в общей сложности они могут затронуть товары на $550 млрд
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