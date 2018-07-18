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Трамвай может стать первым беспилотным общественным транспортом в Москве
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Трамвай может стать первым беспилотным общественным транспортом в Москве 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первым беспилотным общественным транспортом в Москве может стать трамвай.
«Первый, кто должен перейти на беспилотный транспорт — трамвай, потому что у нас в Москве примерно 70% трамвайных пути обособлено от проезжей части», — сказал он, комментируя вопрос о беспилотном общественном транспорте.
Говоря о беспилотных поездах в метро, он отметил, что в настоящее время технологии не позволяют установить интервалы движения для них менее 3 минут.
Ликсутов добавил, что стандарты для беспилотного транспорта в Москве могут быть разработаны ранее 2030 года.
«Европейский союз издал директиву, в которой эти требования по беспилотникам они планируют сделать только к 2030 году. Мы считаем, что мы сможем в Москве это сделать быстрее», — считает он.
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