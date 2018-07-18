Трамвай может стать первым беспилотным общественным транспортом в Москве

Заместитель мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первым беспилотным общественным транспортом в Москве может стать трамвай.

«Первый, кто должен перейти на беспилотный транспорт — трамвай, потому что у нас в Москве примерно 70% трамвайных пути обособлено от проезжей части», — сказал он, комментируя вопрос о беспилотном общественном транспорте.

Говоря о беспилотных поездах в метро, он отметил, что в настоящее время технологии не позволяют установить интервалы движения для них менее 3 минут.

Ликсутов добавил, что стандарты для беспилотного транспорта в Москве могут быть разработаны ранее 2030 года.