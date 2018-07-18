«Группа ГАЗ» будет развивать технологии беспилотного городского транспорта в Москве

Группа ГАЗ » подписала соглашение, направленное на развитие технологий беспилотного транспорта в Москве . В рамках договоренностей «Группа ГАЗ» будет участвовать в развитии интеллектуальных автомобильных систем и технологий беспилотного управления на городском пассажирском транспорте в столице.

Cоглашение о развитии и внедрении беспилотного транспорта в Москве подписано с Правительством Москвы компанией «Яндекс» , ФГУП НАМИ и ПАО «КАМАЗ» . Оно предусматривает работу на всех видах городского пассажирского транспорта. Внимание также будет уделяться развитию технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем и услуг на их основе. Также стороны планируют сотрудничать в подготовке кадров в сфере разработки, испытаний и эксплуатации беспилотного транспорта. Документ предполагает сотрудничество в сфере обеспечения кибербезопасности при эксплуатации беспилотного транспорта и популяризации технологий автономного управления с конкретными эффектами для городской транспортной системы.

«Группа ГАЗ» имеет многолетний опыт разработки беспилотников и подготовки кадров для высокотехнологичных разработок. C 2008 года компания поддерживает программу «Робототехника», в рамках которой проводятся испытания автоматизированных систем с участием ведущих профильных вузов страны. Сегодня уже 72 выпускника программы работают в инженерных службах ГАЗа.

Первым этапом разработки беспилотников является внедрение на транспорте автоматических систем помощи водителю ADAS (Advanced driver-assistance systems). Это такие функции как предупреждение о сходе с полосы движения, экстренное автоматическое торможение перед внезапно возникшим препятствием, интеллектуальное ограничение скорости, предупреждение об опасности наезда, обнаружение и распознавание дорожных знаков, боковое видеонаблюдение — мониторинг слепых зон, мониторинг усталости и состояния водителя и помощь в пробке. Следующий этап — создание собственно беспилотных автомобилей.

На Горьковском автозаводе уже созданы несколько образцов беспилотников марки ГАЗ. Испытания интеллектуального транспорта ведутся на специально оборудованном полигоне ГАЗа и на реальном маршруте на территории завода. Отрабатывается движение автомобиля как в условиях, имитирующих городскую среду, так и при отсутствии дорожной разметки. В рамках испытаний в памяти автомобиля фактически создается библиотека образов: «мозг» автомобиля должен уметь распознавать дорогу и объекты на ней в разных погодных условиях, в разное время суток, при различном освещении и расположении объектов.

Беспилотники создаются на основе электроплатформы: электронная система более приспособлена для автономных машин. Большой опыт в разработке электротранспорта «Группа ГАЗ» получила в сотрудничестве с Правительством Москвы. Москва внедряет высокоэкологичные транспортные решения, и в том числе и электротранспорт, в соответствии со стандартами ведущих европейских столиц. Это дает импульс развитию новых проектов на предприятиях автомобильной отрасли. Инженеры «Группы ГАЗ» разработали несколько поколений электробусов, в прошлом году были проведены длительные испытания электробусов в Москве, 100 электробусов ГАЗ планируется поставить в столицу.