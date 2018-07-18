«Группа ГАЗ» будет развивать технологии беспилотного городского транспорта в Москве 

«Группа ГАЗ» подписала соглашение, направленное на развитие технологий беспилотного транспорта в Москве. В рамках договоренностей «Группа ГАЗ» будет участвовать в развитии интеллектуальных автомобильных систем и технологий беспилотного управления на городском пассажирском транспорте в столице.
Cоглашение о развитии и внедрении беспилотного транспорта в Москве подписано с Правительством Москвы, компанией «Яндекс», ФГУП НАМИ и ПАО «КАМАЗ». Оно предусматривает работу на всех видах городского пассажирского транспорта. Внимание также будет уделяться развитию технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем и услуг на их основе. Также стороны планируют сотрудничать в подготовке кадров в сфере разработки, испытаний и эксплуатации беспилотного транспорта. Документ предполагает сотрудничество в сфере обеспечения кибербезопасности при эксплуатации беспилотного транспорта и популяризации технологий автономного управления с конкретными эффектами для городской транспортной системы.
«Группа ГАЗ» имеет многолетний опыт разработки беспилотников и подготовки кадров для высокотехнологичных разработок. C 2008 года компания поддерживает программу «Робототехника», в рамках которой проводятся испытания автоматизированных систем с участием ведущих профильных вузов страны. Сегодня уже 72 выпускника программы работают в инженерных службах ГАЗа.
Первым этапом разработки беспилотников является внедрение на транспорте автоматических систем помощи водителю ADAS (Advanced driver-assistance systems). Это такие функции как предупреждение о сходе с полосы движения, экстренное автоматическое торможение перед внезапно возникшим препятствием, интеллектуальное ограничение скорости, предупреждение об опасности наезда, обнаружение и распознавание дорожных знаков, боковое видеонаблюдение — мониторинг слепых зон, мониторинг усталости и состояния водителя и помощь в пробке. Следующий этап — создание собственно беспилотных автомобилей.
На Горьковском автозаводе уже созданы несколько образцов беспилотников марки ГАЗ. Испытания интеллектуального транспорта ведутся на специально оборудованном полигоне ГАЗа и на реальном маршруте на территории завода. Отрабатывается движение автомобиля как в условиях, имитирующих городскую среду, так и при отсутствии дорожной разметки. В рамках испытаний в памяти автомобиля фактически создается библиотека образов: «мозг» автомобиля должен уметь распознавать дорогу и объекты на ней в разных погодных условиях, в разное время суток, при различном освещении и расположении объектов.
Беспилотники создаются на основе электроплатформы: электронная система более приспособлена для автономных машин. Большой опыт в разработке электротранспорта «Группа ГАЗ» получила в сотрудничестве с Правительством Москвы. Москва внедряет высокоэкологичные транспортные решения, и в том числе и электротранспорт, в соответствии со стандартами ведущих европейских столиц. Это дает импульс развитию новых проектов на предприятиях автомобильной отрасли. Инженеры «Группы ГАЗ» разработали несколько поколений электробусов, в прошлом году были проведены длительные испытания электробусов в Москве, 100 электробусов ГАЗ планируется поставить в столицу.
«Беспилотные технологии — это огромный комплекс задач, новая реальность, которая призвана изменить наши представления о транспорте, — пояснил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. — Никакая компания не охватит этот новый мир в одиночку. Поэтому важно, что над созданием транспорта будущего планируется объединить усилия правительства Москвы, отраслевого института НАМИ, компании «Яндекс» и автопроизводителей. ГАЗ создал несколько образцов беспилотных машин, в которых использованы самые передовые технические решения, и мы готовы применить накопленный опыт для развития системы интеллектуального транспорта в Москве. Взаимодействуя, объединяя усилия в решении вопросов, связанных с созданием кадрового потенциала, развитием инфраструктуры, законодательной базы, мы совместно добьемся успеха».