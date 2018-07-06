Ещё
Минобороны раскрыло число дронов в российской армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны раскрыло число дронов в российской армии 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
На оснащении Вооруженных сил России находятся более 1900 дронов. Об этом рассказал начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Гештаба генерал-майор Александр Новиков газете «Красная звезда».
Он пояснил, что с 2013 года, когда появилось его подразделение, в каждом из военных округов, объединений и соединений создали службы беспилотной авиации.
По словам Новикова, с начала военной операции в Сирии в 2015 году российские дроны выполнили более 23 тысяч вылетов — в целом 140 тысяч часов.
«Применение беспилотной авиации обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения», — отметил генерал-майор.
Кроме того, сказал он, беспилотники использовались для контроля за действиями сторон по соблюдению режима прекращения огня, при проведении гуманитарных и поисково-спасательных мероприятий.
Новиков подчеркнул, что в ближайшее время число дронов в армии значительно увеличится, а их спектр задач расширится.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло14
Савченко избили в Киеве32
Москва ушла под воду11
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение