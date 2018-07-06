Минобороны раскрыло число дронов в российской армии

На оснащении Вооруженных сил России находятся более 1900 дронов. Об этом рассказал начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Гештаба генерал-майор Александр Новиков газете «Красная звезда».

Он пояснил, что с 2013 года, когда появилось его подразделение, в каждом из военных округов, объединений и соединений создали службы беспилотной авиации.

По словам Новикова, с начала военной операции в Сирии в 2015 году российские дроны выполнили более 23 тысяч вылетов — в целом 140 тысяч часов.

«Применение беспилотной авиации обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения», — отметил генерал-майор.

Кроме того, сказал он, беспилотники использовались для контроля за действиями сторон по соблюдению режима прекращения огня, при проведении гуманитарных и поисково-спасательных мероприятий.

Новиков подчеркнул, что в ближайшее время число дронов в армии значительно увеличится, а их спектр задач расширится.