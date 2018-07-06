Cуд США разрешил Conoco получить показания Citgo в рамках спора с венесуэльской PDVSA

МЕХИКО , 6 июн /ПРАЙМ/. Американский суд разрешил энергокомпании ConocoPhillips получить показания подразделения венесуэльской PDVSA в США , Citgo Petroleum, в рамках спора на 2,4 миллиарда долларов, сообщило агентство Рейтер

Conoco пытается обеспечить выполнение решения международного арбитража о выплате ей компанией PDVSA 2,4 миллиарда долларов в связи с национализацией в Венесуэле . Суд решил, что Conoco может получить показания Citgo в рамках подготовки иска к PDVSA и другим лицам, которые, по мнению Conoco, мешают выполнению решения арбитража.

Ранее Conoco взяла под контроль ряд активов и запасы нефти PDVSA на Карибах в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате американской компании 2,4 миллиарда долларов за национализацию в Венесуэле. Карибские терминалы, которые затронули судебные решения, в прошлом году отвечали за транспортировку 400 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов, или 24% общего экспорта PDVSA. Более 2,3 миллиона баррелей нефти с должны были быть поставлены Citgo и "Роснефти"

В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.

Как сообщалось, 49,9%-ная доля PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской «Роснефтью».

Как заявляет Conoco, PDVSA перенаправила Citgo запасы нефти и топлива из своих хранилищ на Карибах, не выполняя таким образом решение арбитража.