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Трансляции ЧМ-2018 на электронных площадках Первого канала собрали 173 млн просмотров
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Трансляции ЧМ-2018 на электронных площадках Первого канала собрали 173 млн просмотров 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Трансляции матчей первого в России домашнего чемпионата мира по футболу на электронных площадках Первого канала собрали более 173 млн просмотров, самой рейтинговой трансляцией спортивного события за десятилетие назван эфир матча между сборными России и Хорватии. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Более 40 млн уникальных пользователей более 173 млн раз посмотрели контент чемпионата мира по футболу на всех digital-площадках Первого канала, — сказали в пресс-службе. — Наибольший интерес интернет-аудитории, конечно, вызвали трансляции всех 64 матчей чемпионата в прямом эфире — 87,5 млн просмотров". Статистика основана на базах Adfox, Stats-ng-grafana.
Первый канал показал 27 матчей в прямом эфире, охватив трансляциями более 71% населения России (суммарный охват, данные Mediascope, аудитория 4+). «Аудиторный рекорд чемпионата мира по футболу поставил матч Россия — Хорватия, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении — рейтинг 20,2%, доля 63,6%», — сообщили представители канала, уточнив, что речь идет о данных компании Mediascope.
Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии, бронзовые — сборная Бельгии. Российская команда завершила свое выступление на стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам.
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