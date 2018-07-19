Трансляции ЧМ-2018 на электронных площадках Первого канала собрали 173 млн просмотров

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Трансляции матчей первого в России домашнего чемпионата мира по футболу на электронных площадках Первого канала собрали более 173 млн просмотров, самой рейтинговой трансляцией спортивного события за десятилетие назван эфир матча между сборными России и Хорватии . Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Более 40 млн уникальных пользователей более 173 млн раз посмотрели контент чемпионата мира по футболу на всех digital-площадках Первого канала, — сказали в пресс-службе. — Наибольший интерес интернет-аудитории, конечно, вызвали трансляции всех 64 матчей чемпионата в прямом эфире — 87,5 млн просмотров". Статистика основана на базах Adfox, Stats-ng-grafana.

Первый канал показал 27 матчей в прямом эфире, охватив трансляциями более 71% населения России (суммарный охват, данные Mediascope, аудитория 4+). «Аудиторный рекорд чемпионата мира по футболу поставил матч Россия — Хорватия, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении — рейтинг 20,2%, доля 63,6%», — сообщили представители канала, уточнив, что речь идет о данных компании Mediascope.