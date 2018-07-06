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На вооружении российской армии находятся около двух тысяч беспилотников
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На вооружении российской армии находятся около двух тысяч беспилотников 

Вести.Ru 6 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов состоит на вооружении российской армии. Сейчас завершается разработка многоцелевых БЛА большой дальности. Об этом сообщил начальник профильного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.
Как пояснил генерал в интервью «Красной звезде», отечественные БЛА превосходят по своим характеристикам зарубежные аналоги.
Всего на вооружении армии сейчас состоит более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации. Внедряться в войска они начали с 2013 года.
Александр Новиков также сообщил, что с начала антитеррористической операции в Сирии российские БЛА выполнили более 23 тысяч вылетов, общий налет составил 140 тысяч часов. Аппараты, в частности, обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей сирийской территории, сообщает ТАСС.
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