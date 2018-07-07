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Начало отопительного сезона может сорваться в нескольких городах Ростовской области
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Начало отопительного сезона может сорваться в нескольких городах Ростовской области 

161.ru 7 июля 2018
Фото: 161.ru
Владимир Ревенко назвал Таганрог, Новочеркасск и Каменск-Шахтинский «проблемными территориями»
В Таганроге, Новочеркасске и Каменске-Шахтинском с началом отопительного сезона могут возникнуть трудности. Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. Это связано с задолженностями теплоснабжающих предприятий названых городов. — Мы постараемся избежать отключений, но в случае необходимости примем крайние меры. Не должны добросовестные плательщики за свой счет покрывать потери недобросовестных, — рассказал Ревенко. Так долг таганрогского муниципального предприятия «Городское хозяйство» составляет 100 миллионов рублей. Кроме него в городе еще три предприятия-должника. Ревенко добавил, что задолженность самих жителей региона по итогам первого полугодия составляет чуть больше 720 миллионов рублей. Если сложить долги жителей области и предприятий, то получится сумма в три миллиарда рублей.
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