Начало отопительного сезона может сорваться в нескольких городах Ростовской области

В Таганроге, Новочеркасске и Каменске-Шахтинском с началом отопительного сезона могут возникнуть трудности. Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. Это связано с задолженностями теплоснабжающих предприятий названых городов. — Мы постараемся избежать отключений, но в случае необходимости примем крайние меры. Не должны добросовестные плательщики за свой счет покрывать потери недобросовестных, — рассказал Ревенко. Так долг таганрогского муниципального предприятия «Городское хозяйство» составляет 100 миллионов рублей. Кроме него в городе еще три предприятия-должника. Ревенко добавил, что задолженность самих жителей региона по итогам первого полугодия составляет чуть больше 720 миллионов рублей. Если сложить долги жителей области и предприятий, то получится сумма в три миллиарда рублей.