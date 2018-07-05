AP: Вексельберг содействовал лоббистской кампании в пользу РФ в США

В материале агентства утверждается, что «работая в тесном сотрудничестве со своим кузеном, возглавляющим нью-йоркскую фирму по управлению инвестициями Columbus Nova, Вексельберг поддержал лоббистскую кампанию на $1,6 млн с целью содействия интересам России в Вашингтоне». По версии агентства, Вексельберг и глава Columbus Nova Эндрю Интратер якобы «взаимодействовали в том, что касается ряда иных капиталовложений, затрагивавших обширные фонды Вексельберга».

Как отмечается в публикации, «Columbus Nova настаивала, что лишь управляла обширными активами Вексельберга». При этом, как утверждает агентство, документы, с которыми ознакомились его журналисты, свидетельствуют, будто бы Вексельберг и Интратер поддерживали в сфере бизнеса более тесные отношения, чем сообщалось ранее.

По версии агентства, в апреле 2001 года Интратер «подписал контракт с вашингтонской лоббистской фирмой Carmen Group, представляя интересы компании Вексельберга». Согласно документам, представленным Carmen Group в Конгресс США , ее задача состояла в том, чтобы «содействовать торговле и культурным обменам между США и Россией». По утверждению AP, в контракте также отмечалось, что Carmen Group была нанята для «организации встреч делегации членов Конгресса США и других делегаций представителей властей США высокого уровня с иностранными чиновниками высокого ранга и крупными предпринимателями».

Представитель Columbus Nova сообщил агентству, что никакие делегации из США в итоге не поехали в Россию. Carmen Group получила $1,58 млн, утверждает агентство.

Последствия санкций

В Columbus Nova агентству также якобы сообщили, что компания приостановила на неопределенный срок деловые связи с Вексельбергом в связи с введением в отношении него санкций США. Как говорится в материале, компании ранее было предписано разорвать указанные связи до 4 июня, однако «переговоры Columbus Nova с властями продолжаются». Представитель Columbus Nova уточнил, что фирма «добивается от министерства финансов разрешения вернуть любые активы», связанные с группой «Ренова».

Власти США в апреле объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался и Вексельберг.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.