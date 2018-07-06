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Гатилов назвал политизированной принятую СПЧ ООН резолюцию по Сирии
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Гатилов назвал политизированной принятую СПЧ ООН резолюцию по Сирии 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Резолюция, принятая в Женеве Советом ООН по правам человека (СПЧ) по инициативе западных стран, носит политизированный характер. Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Ряд стран Запада и Персидского залива вновь внесли политизированную резолюцию с критикой ситуации в области прав человека в этой стране», — заявил Гатилов в комментарии ТАСС.
Он добавил, что Россия предложила несколько поправок, которые не были приняты.
«Слишком велико давление западников на тех членов совета, которые по различным причинам не в силах ему противостоять», — отметил дипломат.
Ранее США объявили о своём выходе из Совета по правам человека ООН.
Позднее постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала выход её страны из СПЧ.
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