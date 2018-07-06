Гатилов назвал политизированной принятую СПЧ ООН резолюцию по Сирии

Резолюция, принятая в Женеве Советом ООН по правам человека (СПЧ) по инициативе западных стран, носит политизированный характер. Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов

«Ряд стран Запада и Персидского залива вновь внесли политизированную резолюцию с критикой ситуации в области прав человека в этой стране», — заявил Гатилов в комментарии ТАСС

Он добавил, что Россия предложила несколько поправок, которые не были приняты.

«Слишком велико давление западников на тех членов совета, которые по различным причинам не в силах ему противостоять», — отметил дипломат.