В США продлили временный статус беженцев для граждан из Йемена

По сообщению пресс-службы ведомства, речь идет примерно о 1250 йеменцах, которые прибыли в США до марта 2017 года и постоянно проживают в стране.

"После тщательного рассмотрения с другими ведомствами условий в Йемене министр (внутренней безопасности Кирстен) Нильсен определила, что продолжающийся вооруженный конфликт и чрезвычайные временные условия, которые соответствуют временному защищенному статусу для (граждан) Йемена, продолжают существовать", — говорится в сообщении.

Решение было принято на фоне общего ужесточения миграционной политики в США.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади . Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией