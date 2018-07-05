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В США продлили временный статус беженцев для граждан из Йемена
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В США продлили временный статус беженцев для граждан из Йемена 

РИА Новости 5 июля 2018
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США на полтора года продлило так называемый «временный защищенный статус» для граждан Йемена, находящихся на территории США.
По сообщению пресс-службы ведомства, речь идет примерно о 1250 йеменцах, которые прибыли в США до марта 2017 года и постоянно проживают в стране.
"После тщательного рассмотрения с другими ведомствами условий в Йемене министр (внутренней безопасности Кирстен) Нильсен определила, что продолжающийся вооруженный конфликт и чрезвычайные временные условия, которые соответствуют временному защищенному статусу для (граждан) Йемена, продолжают существовать", — говорится в сообщении.
Решение было принято на фоне общего ужесточения миграционной политики в США.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.
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