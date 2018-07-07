Льготы на проезд позволят жителям Подмосковья чаще посещать культурные мероприятия Москвы

Введение бесплатного проезда в электричках для подмосковных пенсионеров и льготников позволит им чаще навещать близких и посещать культурные мероприятия в столице, передает РИАМО

"Мы сегодня внесли изменения в бюджет и перед этим услышали выступление губернатора с планами на будущее. Очень важно, что бюджет нашего региона позволил ввести льготы для целого ряда категорий жителей Подмосковья . Это должно облегчить процесс коммуникаций, проезд к месту жительства, к родным, близким, друзьям, на культурные мероприятия", — сообщил в четверг председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов

Мособлдума в четверг приняла закон о бесплатном проезде в пригородных электричках для подмосковных пенсионеров. Кроме того, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа этого года. В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.

Кроме того, по просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона старше 60 лет, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.