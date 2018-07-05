На саммите Россия-США могут обсудить продление договора СНВ

"Вероятно, учитывая, что скоро, в феврале 2021 году, истекает срок действия (договора СНВ. — Прим. ред.), мы должны будем принять решение о том, будет ли продление на пять лет", — сказал представитель администрации президента США Дональда Трампа . «Предполагаю, что это будет частью переговоров», — добавил он.

Представитель администрации также сообщил, что стороны на саммите затронут «широкий круг вопросов стратегической стабильности», в том числе, вероятно, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.