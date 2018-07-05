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На саммите Россия-США могут обсудить продление договора СНВ
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На саммите Россия-США могут обсудить продление договора СНВ 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Продление договора СНВ на пять лет, вероятно, будет обсуждаться на предстоящей встрече президентов США и РФ в Хельсинки, сообщил в четверг в ходе телефонного брифинга представитель администрации США.
"Вероятно, учитывая, что скоро, в феврале 2021 году, истекает срок действия (договора СНВ. — Прим. ред.), мы должны будем принять решение о том, будет ли продление на пять лет", — сказал представитель администрации президента США Дональда Трампа. «Предполагаю, что это будет частью переговоров», — добавил он.
Представитель администрации также сообщил, что стороны на саммите затронут «широкий круг вопросов стратегической стабильности», в том числе, вероятно, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.
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