Представитель администрации США заявил о необходимости диалога с Россией

"С учетом трудностей и вызовов в оценке того, где мы находимся в отношениях (с Россией. — Прим. ред.), нам очень важно прийти к заключению, что надо дать трезвую оценку истокам проблем в наших отношениях… Диалог о реальном состоянии наших отношений — вот то, что нужно. Наконец, мы выносим вопросы на обсуждение, мы соглашаемся наметить диалог, понять, где мы и обсудить наши ожидания", — сказал он, говоря о предстоящем саммите РФ-США.