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Электробус из Словении испытают климатом Петербурга в 2019 году
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Электробус из Словении испытают климатом Петербурга в 2019 году 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Новая модель электробуса словенской фирмы TAM-Europe пройдет испытания в Петербурге в 2019 году. Как сообщили в пресс-службе муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс» по итогам подписания соглашения со словенской компанией, город станет площадкой для испытаний из-за сложных климатических условий.
"Стороны [соглашения] подготовят совместную программу испытаний, чтобы электробус мог отработать с максимальной нагрузкой в сложном петербургском климате. Словенская новинка c футуристичным дизайном может появиться в Петербурге зимой 2019 года", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что на улицах города будут испытывать модель Vero. Автобус имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять длину машины от 7,2 до 11,5 метров и количество посадочных мест в зависимости от потребностей заказчика. Он оснащен исключительно электрическими двигателями, которые работают от аккумуляторов.
ТАМ — югославская, а позже словенская компания по производству автобусов и грузовой техники. Завод компании, основанный в 1947 году, расположен в городе Марибор в Словении.
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